Nathalie Stuhlhofer, la guatemalteca que busca ganar una corona internacional.

“Los sueños se hacen realidad”, es con el pensamiento que Nathalie Stuhlhofer, Miss Teen Guatemala 2016, viaja a Perú, en donde buscará ganar la corona de Miss Teen Model Universo.

Llena de ilusiones y con las maletas listas, la modelo guatemalteca viajará el domingo a Perú para formar parte del certamen de belleza.

“Voy con muchas ganas de poner el nombre de Guatemala muy en alto. Me he preparado lo suficiente en los últimos meses”, agrega Nathalie.

Digna representante

La guatemalteca, de tan solo 17 años de edad, competirá con las jóvenes más hermosas de todo el mundo.

“Lucharé y daré lo mejor de mí para alcanzar esa corona. Siempre he logrado lo que me propongo y espero que esta vez no sea la excepción”, afirma Nathalie, quien actualmente cursa quinto secretariado.

La joven amante del baile explica que entre de las actividades de las que formará parte durante el concurso, está la visita a un monasterio, hacer parapente y visitar varios sitios turístico de Perú.