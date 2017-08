Dalia Santos baja más de 60 libras y su transformación física es impactante

Buenos días amigos quiero contarles que hoy 21 de Junio cumplo tres meses de haber iniciado mi proceso de reducción de peso, no ha sido fácil cambiar un estilo de vida de un momento a otro pero con disciplina y fuerza de voluntad es suficiente, gracias a mi nutricionista Marisol Escobar de Villagran a mi Psicóloga Gladys Monroy a mi endocrinóloga Erika Rosales y por supuesto a mí madre Zonia Nuñez que siempre me está preparando mis alimentos de la forma adecuada de verdad me siento con más energía, duermo mejor me siento mejor, pero lo más importante estoy sana y muy feliz #YoCuidoMiSalud #NuevoReto

A post shared by Dalia Santos (@santos_dalia) on Jun 21, 2017 at 7:11am PDT