Richard Clayderman nos cuenta cómo Nancy Reagan lo nombró “el Príncipe del Romance”

La Gran Sala del Centro Cultural “Miguel Ángel Asturias” recibirá al reconocido pianista francés Richard Clayderman, el miércoles 16 de agosto, desde las 20 horas. Los precios de las entradas son Q750, Q650, Q450 y Q250. Adquiérelas en Todoticket.

Publinews conversó con el virtuoso acerca la gira de celebración de sus 40 años de carrera, por qué no tiene una melodía favorita y qué piensa que todavía se le conozca como “el Príncipe de Romance”.

¿Cómo te sientes de celebrar tu 40 aniversario de carrera musical?

Cuando conocí a mis productores hace 40 años, no nos imaginamos que 40 años después ellos seguirían siendo mis productores y managers. De hecho, han pasado muchas cosas durante esos años, y muchas grabaciones. Creo que he grabado más de mil títulos y me he presentado en una gran cantidad de conciertos en los cinco continentes del globo.

Hace 40 años creo que era imposible visualizar esta carrera tan extensa, ya que es raro para un pianista tener la oportunidad de tocar por tanto tiempo y en todos los lugares en las que he estado.

A remastered version of "Ballade Pour Adeline" features on the new album "Romantique" and is now on YouTube: http://t.co/QPqUFLpx — Richard Clayderman (@claydermanmusic) February 3, 2013

¿Te gusta que te digan “el Príncipe del Romance”?

Fui nombrado “el Príncipe del Romance” por Nancy Reagan, en la década de los ochenta. Me presentaba en el Waldorf Astoria, en Nueva York, para una presentación de caridad durante la presidencia de Ronald Reagan, y después de mi intervención, su esposa y primera dama en esa entonces, Nancy Reagan, me invitó a conocerla.

Fue muy cortés conmigo, y me dico: “Richard, eres el Príncipe del Romance”. Habían muchos periodistas cerca de nosotros y al siguiente día, cientos de revistas y diarios publicaron: “Nancy Reagan conoce al Príncipe del Romance”. Desde esa entonces, todavía me llaman así. Ahora, que soy 40 años más viejo, ¡deberían llamarme “el Rey del Romance”! (risas).

¿Cuál es tu melodía favorita?

Es una pregunta terrible para responder porque he estudiado demasiadas melodías durante los últimos 50 años, y no soy capaz de elegir una melodía como favorita.

Lo que sé es que cuando decido incorporar una nueva pieza a mi repertorio, me emociono mucho por interpretarle en vivo, así que puedo afirmar que la melodías que prefiero son las que presento en vivo durante mis giras.

¿Qué consejo le das a los jóvenes músicos guatemaltecos que están en los comienzos de sus carreras?

Practica, practica y practica, por supuesto, y que se den la oportunidad de investigar cómo pueden expresar sus emociones de una mejor manera.