La guatemalteca Daniela Carpio conduce programa de rock en EE. UU.

Dos años tiene de estar viviendo en Estados Unidos la cantante guatemalteca Daniela Carpio. Durante los últimos meses ha comenzado a ver los frutos de su esfuerzo.

La artista nacional es la conductora de “Alterlatino”, programa musical que se enfoca en el rock alternativo, en donde Daniela habla acerca de este género musical (el cual es su favorito) y entrevista a intérpretes internacionales.

También se ha abierto camino como youtuber, al abrir su propio canal: "Daniela World", en el que trata temas como "5 mitos sobre las mujeres que odio", "Descifra el lenguaje de las mujeres", "Lucha por tus sueños" y "Lo que odio de los hombres".













Publinews conversó con Daniela acerca de su experiencia en “Alterlatino”, programa semanal que puedes ver al descargar la App gratuita en el sitio www.lamusica.com o en la fanpage www.facebook.com/lamusicadotcom.

¿Cómo te sientes de conducir “Alterlatino”?

Me siento muy agradecida por la oportunidad de poder colaborar en una de las compañías de medios hispanos más grande de Estados Unidos. Llevo relativamente poco tiempo viviendo en EE. UU. (2 años) y es una gran oportunidad para mí.

Además, soy amante de la música alternativa, lo cual es un plus para el proyecto. Llega un momento de la vida en el que uno elige en qué colabora y en qué no. Creo estar en ese momento, que sinceramente solo deseo hacer proyectos que me llenen como ser humano.

¿De qué trata el programa?

El programa cubre lo mejor de la música alternativa latinoamericana y su contenido es bastante variado. Cubrimos eventos, entrevistas y, en ocasiones, realizamos comentarios de varios temas relacionados con el movimiento alternativo. “#Alterlatino” es un programa LaMusica, aplicación propiedad de Spanish Broadcasting System.

¿Quién es tu compañero de conducción y cómo es trabajar con él?

Mi cohost es Eduardo Aguirre, mexicano. Creo que nuestra dinámica es muy honesta y trabajamos muy bien juntos. Antes de hacer “#Alterlatino” ya habíamos colaborado en varios proyectos de LaMusica como productores. El concepto del show nació al darnos cuenta de la necesidad de un espacio para música alternativa.

El trend actual en Estados Unidos es la música urbana y regional, pero existe un mercado de fanátocos de este género de música que se encuentra abandonado. Eduardo también es músico, es baterista… el amor a la música creo que también fortalece nuestra conexión.

¿A qué invitados has entrevistado o atendido en el programa? Y, ¿cómo ha sido la experiencia?

Hemos tenido la oportunidad de tener acceso a varios artistas y eventos del género. Desde agrupaciones independientes como Elastic Bond o La Vida Boheme, hasta artistas más establecidos como Natalia Lafourcade y Mon Laferte. A veces encontramos la manera de tocar temas de una manera no tradicional, no tenemos miedo a experimentar.

Creo que lo interesante de los artistas que se salen de lo mainstream es que son muy reales y se atreven a mostrar su mundo. Como artista me ha inspirado mucho y esto ha cambiado un poco mi perspectiva hacia la música. Si vas a hacer música, lo importante es ser real.

¿Qué invitado te ha gustado más hasta ahora, y por qué?

Hasta el momento, Natalia Lafourcade, me encantó su vibra y su manera de ver la música. Tuve la oportunidad de asistir al concierto de apertura de su gira “Musas”, en Miami, y la verdad quede muy impresionada. Es una gran artista.

Uno de tus géneros favoritos de música es el rock alternativo. ¿Qué grupos o artistas recomiendas escuchar?

Actualmente hay mucho crecimiento en el género alternativo. Mon Laferte es una artista que admiro mucho y considero que es una gran artista. Zoe tambien es un grupo que me gusta mucho porque me recuerda a Gustavo Cerati, ¡no se por que!. Su documental “Panoramas” está muy bueno, lo recomiendo muchísimo.