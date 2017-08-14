La Barbie humana se cansa de su apariencia y así luce ahora
Valeria Lukyanova sorprendió a sus miles de fanáticos en Instagram al publicar fotos de su radical cambio. Dejó de ser la muñeca Barbie y se muestra como una persona real
Valeria Lukyanova se hizo famosa mundialmente hace unos años por su obsesión en parecerse a la famosa Barbie.
Después de someterse a varias cirugías plásticas y dietas para parecerse al juguete de Mattel, tomó la decisión de dejarla atrás.
Ella indicó que está cansada de ser la muñeca ya que el maquillaje le toma horas y se alimenta de vegetales licuados.
Ahora ha decidido vivir de una manera más saludable y regresó al gimnasio para tonificar su figura.
Valeria luce una figura distinta, desde un cuerpo más tonificado hasta un rostro libre de todo el maquillaje.
Aunque todavía comparte fotos viéndose como el juguete, cada vez se muestra más natural.
Se siente mejor
A través del ejercicio, Lukyanova ha logrado reinventarse e introducirse en el mundo como una mujer de carne y hueso, en lugar de aquella que hacía noticia por su apariencia plástica.
Muchos usuarios afirman que su transformación, de “Barbie humana” a una persona real, es sorprendente y que se mira mucho mejor.
Вселенная осознания бесконечна … и в любой момент мы можем к ней присоединится . Есть лишь выбор, подчиняться контролю и убеждениям, оставаясь ограниченным, или открыть себя для всевозможности , и забыть о осуждении других, если вы верите в то, во что не верят все остальные . Это лишь ваш выбор , который сможете сделать прямо сейчас. Вопрос лишь в том, хотите ли вы остаться версией того, кто говорит вам то, какими вы должны быть, или вы можете отбросить всю систему убеждений, которую на вас навесили с раннего детства и задать себе вопрос- Кто стоит за всеми знаниями и убеждениями? Кто мне дал всю эту информацию? Откуда я ее почерпнул? И тогда мы начинаем понимать, что СМИ и учебные заведения с социальным контролем с детства промывали нам мозги. Они внушали нам – что любить, что ненавидеть, что хорошо, а что плохо, как надо вести себя, а как не надо. И возникает ГЛАВНЫЙ вопрос- КТО стоит за всеми сми и социальны контролем и чего они хотят добиться? Чтобы мы испытывали страдания? Чтобы в изобилии вариаций Вселенных мы испытывали угнетения или нужду? Чтобы мы боялись говорить, если большинство людей с нами не согласно? Ну Истина не изменится все равно, если даже все люди планеты будут отрицать ее. Люди перестают верить в себя и думают, что они всего лишь тело, и живут так , будто они всего лишь тело, руководствуясь лишь инстинктом выживания и инстинктом получения удовольствия. Но кто в действительности стоит за тем, что человеческая раса столь примитивна и не помнит о своих истинных способностей и кто заблокировал бОльшую часть мозга и как? Вот на эти вопросы стоит каждому искать ответы, кто уже почувствовал, что в этом мире ЯВНО что то не так….. #essence #energy #esoteric #valerialukyanova #valeria #perfect #h #epica #wich #watercolor #amatue #angel #alien
☝Мало кто знает , как пагубно влияет алкоголь на людей… Я бы даже сказала – это оружие массового поражения. Это яд, который убивает медленно, но ВЕРНО!..💀 В русской традиции были внедрены установки о том, что в малом количестве алкоголь полезен. Но запомните – ЭТО НЕ ПРАВДА!!!… А уж как он рекламируется по тв и в интернете, оооо! В кино вы не увидите сценария, где не пиарили бы алкоголь! 👀Все это зачем то надо, кому то надо. Ничего просто так не делается. Но люди ничего не видят. Их мозг давно уже одурманен. И алкоголь в нашем обществе считается чем то совершенно естественным!!! Но нет… Это вовсе не естественно и не нормально.🙌 😈А СКОЛЬКО убийств, не обдуманных решений, ошибок глупостей люди совершают находясь под алкоголем???… Ооооо… ☝😏Давайте разберемся, а почему люди пьют? Что им нравится в этом состоянии опьянения? Это довольно забавно))) 1. Отупление. Будем откровенны, под алкоголем люди глупеют. Это факт и спорить с ним бесполезно. Людям нравится чувствовать себя даже глупее, чем они есть в трезвом виде… что ж… Наверное многим людям нравится это состояние глупости. Ну что ж? Каждому- свое, как говорится…. 2. Раскрепощение. Дааа.. не все могут и умеют расслабится и вести себя естественно, смело и раскрепощенно в трезвом виде! Это печально, то что люди вообще не владеют своим состоянием. Им для раскрепощения требуется выпить, в обязательном порядке, а иначе , ни не могут расслабится! ну никак!!! Они просто НЕ УМЕЮТ веселится в трезвом виде, вот такие вот инвалиды сознания))… ох, это печально…. Люди так беспомощны, и только алкоголь способен помочь им в этом!!! ТОЛЬКО ОН…….)))))))))))))) 3. Расслабление. Хм… Многие говорят , что вообще не умеют и не знают как расслабляться без алкоголя! Вот не знают и все! Не понимают. Не умеют!!!! хахах) эта фраза у меня вызывает смех! ВЫ посмотрите какие нежные и беспомощные))) ну НИКАК без алкоголя не обойтись))) Забавная отговорка))…. Какие еще пункты , дорогие? Пишите в комменты?.. Так забавно наблюдать за алкозависимыми людьми)))) А вам?)))… #essence #esoteric #wich #amatue #boobs #bruja #baby #body #face #forever #diosa #fitness #rich #rapunzel #anime #alien #angel
Así comenzó todo
La ucraniana saltó a la fama después de someterse a múltiples operaciones de cirugía estética para conseguir parecerse a la famosa muñeca.
La vida de la chica cambió cuando tomó la drástica decisión de transformar su apariencia para adquirir el aspecto de una “Barbie”.
Deslumbró al mundo al aparecer con una diminuta cintura, prominente busto y un “perfecto rostro”, exacto al de una muñeca de verdad.