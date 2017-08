¿Quieres ser parte del reality show Combate Guatemala?

¡CASTING COMBATE! ¿Quieres ser parte de la Familia Combate? Tienes que venir el Sabado 19 de Agosto desde las 9 am a las antiguas instalaciones de Canal 7. Zona 15. Los 2 únicos requisitos traer DPI y ser ¡Tú!. #CastingCBT #CBTNuevaTemporada

