Karla Cruz y Chabelo, la verdad de su relación y la foto viral

Karla Cruz nació en la Ciudad de México, comenzó su carrera de actriz a las ocho años, pero en las últimas semanas esta joven se dio a conocer por una fotografía que publicó en su cuenta de Instagram.

Seguramente ya la recordaron, después del escándalo que ocasionó esta fotografía la actriz platicó con Publimetro sobre lo que hay detrás de este momento.

Cuando estuve en una cena con Chabelo y fui muy feliz A post shared by ⓚⓐⓡⓛⓐ ⓒⓡⓤⓩ (@karlita_cruz) on Jul 29, 2017 at 9:05pm PDT

Cruz lo que sucedió:

“Yo estaba en una cena en la cual asistió Chabelo con su esposa; y pues yo crecí con él, es un ícono en México y me recuerda cosas muy lindas de mi niñez, además de que yo participé en su programa cuando tenía cinco años; para mí fue muy emocionante verlo entrar y me tomé una foto con él, su esposa estaba a la lado. Sin embargo, fue le único momento en el que tuve contacto con él durante la noche. Pero no hay mucho más que decir, fue una foto que subí a mi Instagram con una persona que crecí y admiro mucho”

La historia después de esto ya no la sabemos, la foto se viralizó y generó decenas de memes, pero ¿cómo vivió Karla esos momentos?

“No lo puedes ignorar porque está presente, todos los familiares y amigos lo comentan, pero yo no me tomó nada personal, siempre hay comentarios buenos y malos, a veces la gente sólo se queda con el encabezado y no se enteran bien de lo que pasó”.

Sin embargo, Karla está consciente de que la fotografía junto a Chabelo le dio a conocer, le ha dado fama y más gente conoce su trabajo.

“Yo feliz de que la gente que me conozca a través de mis redes sociales, el trabajo, los proyectos que estoy haciendo y en ese aspecto, la gente que no me conocía pues bienvenida, para que se entere de lo que estoy haciendo”.