Taylor Swift: ‘"Fue un agarrón evidente" de trasero’

Este jueves se lleva a cabo el cuarto día del juicio que enfrenta Taylor Swift en contra del DJ David Mueller, a quien acusa de agresión sexual.

“Fue un agarrón evidente” de trasero, “y muy larga”, señaló la cantante.

Aunque se negó a estimar el tiempo que duró el gesto, dijo: “Se mantuvo pegado a la piel desnuda de mi nalga mientras me alejaba de él. (Su mano) no me dejaba ir“, detalló al jurado.

via GIPHY

La artista de 27 años fue llamada al estrado como testigo por el abogado que representa a David Mueller, un exconductor de radio al que ella acusa de haberle agarrado el trasero por debajo de la falda durante una breve sesión de fotos antes de un concierto en Denver (oeste de Estados Unidos) el 2 de junio de 2013.

“Fue muy chocante. Nunca me había pasado nada parecido antes”, añadió.

La otra versión

David Mueller, que dio su versión de los hechos a principios de esta semana, niega las acusaciones. Pero admitió haber tocado a Taylor Swift mientras posaba con la cantante junto a su novia Shannon Melcher.

Fue él quien interpuso primero una demanda contra la cantante en septiembre de 2015, acusándola de haber provocado su despido luego de que el manager de la artista llamara a sus jefes al día siguiente del incidente.

Mueller fue despedido y le reclama 3 millones de dólares en pérdidas y daños.

Taylor Swift contraatacó en octubre de 2015, aunque solo quiere un veredicto a su favor y un dólar simbólico.