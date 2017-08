Tras ser vinculado al narcotráfico, Julión Álvarez envía un mensaje a sus fans

Julión Álvarez podría enfrentar una de las acusaciones más serias en toda su carrera después de que el gobierno de Estados Unidos lo incluyera en una lista de supuestos vinculados al narcotráfico.

Tras recibir la noticia, el cantante mexicano se dirigió a sus fans a por medio de una transmisión en vivo en su página de Facebook.

“Me siento con la obligación de dar unas aclaraciones a todos ustedes … no pasa absolutamente nada. Yo no más tengo que asesorarme, tengo que chequear por dónde viene, de qué viene y cómo son las cosas”, dijo el artista.



“Les puedo decir que soy una persona de rancho, de pueblo … me ha costado muchísimo lo poco o lo mucho que tengo, me lo he ganado … me he dedicado a hacer música. Gracias a Dios no tengo la necesidad de muchas de las cosas que me están acusando”, añadió.

Mientras tanto, Álvarez le pidió calma a sus millones de seguidores asegurando que no hay nada de qué preocuparse.

“Ustedes mi público saben a lo que nos dedicamos, saben lo que hacemos, tengo muchísimos amigos que me conocen y saben la persona que soy. Y hablando de mi carrera, es limpia, y el día que me toque dar cara saldremos a dar cara a lo que sea”, señaló.



La acusación

El Departamento del Tesoro estadounidense difundió una lista en la que aparecen 22 mexicanos y 43 empresas vinculadas con el tráfico de drogas. Tres de estas compañías están relacionadas con el nombre Álvarez.

Según un informe del diario Milenio, de ser ciertas las acusaciones, el cantante mexicano sufriría una “muerte” financiera en Estados Unidos al enfrentar un proceso legal de varios meses.

Mientras tanto, su visa americana fue revocada por lo que no podrá dar conciertos en este país. Además, sus negocios en territorio estadounidense ya fueron congelados por lo que sus empresas Noryban Productions, Ticket Boleto y JCAM editora musical no podrán realizar nuevos contratos ni recibir ganancias de los contratos vigentes.