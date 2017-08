Julión Álvarez asegura que conocía a narco pero sólo como empresario

El popular cantante mexicano de música norteña Julión Álvarez aseguró el jueves que conocía al narcotraficante Raúl Flores Hernández, pero sólo como hombre de negocios y propietario de un club donde él ha presentado su espectáculo.

Álvarez señaló que se presentó en La Camelia, un centro nocturno de Guadalajara, ahora cerrado, el cual era propiedad de Flores Hernández.

“Ahí lo conozco como empresario”, dijo. “Lo puedo negar, ahorita si me lo preguntan, ¿tienes alguna relación, algún nexo de alguna manera? No, no lo tengo, no me contrató directamente él… por medio de otras personas ahí se me presenta. Jamás tuve su celular”.

El miércoles, Julión Álvarez, cuyo verdadero nombre es Julio César Álvarez Montelongo, y el futbolista mexicano Rafael Márquez fueron señalados como personas sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por trabajar como testaferros de Flores Hernández.

Flores Hernández se encuentra actualmente en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México.

“Sí lo conozco, de empresario… y (es) un señor muy serio”, dijo el cantante.

La dependencia congeló lo bienes de Álvarez y de otras 22 personas y 43 entidades mexicanas. También prohibió a los ciudadanos estadounidenses hacer negocios con Álvarez y los demás sancionados.

En conferencia de prensa, Álvarez subrayó que no tiene socios en sus negocios y dijo desconocer si sus cuentas han sido congeladas en Estados Unidos.

También dijo que está dispuesto a hacer lo que le pidan las autoridades, a presentarse si se lo solicitan y que ya se asesora legalmente, aunque no aclaró el nombre de sus abogados.

“Me siento seguro y simplemente involucrado en una situación incómoda”, apuntó.

También se le cuestionó sobre la decisión del presidente mexicano Enrique Peña Nieto de borrar una fotografía en la que aparecía con el cantante en su cuenta de Instagram. El presidente había sido fotografiado durante un viaje a Chiapas, de donde es originario el músico.

“Quiero darle una buena salida a esa quitada de foto, ¿por qué?, para no afectarle a este muchacho”, dijo.

Comenzó la conferencia leyendo un mensaje: “Saben cómo soy, saben cómo me he ganado la vida, ha sido mucho trabajo, mucho sacrificio”.

También dijo que ofreció la conferencia, la cual cambió de sede a lo largo del día, para “dar la cara, sin esconderme de nadie, sin evadirme de nadie”.

“Soy una persona en la que pueden confiar”, afirmó.

Con su Norteño Banda, Álvarez, de 34 años, ha encabezado las listas de popularidad con discos como “Ni lo intentes”, “El aferrado” y “Soy lo que quiero… Indispensable”. Su más reciente producción, “Ni santo ni diablo”, publicada en mayo, le mereció su quinto No. 1 y su noveno Top 10 en la lista de música regional mexicana de la revista Billboard. Ha sido nominado al Latin Grammy en varias ocasiones y ha ganado múltiples premios Lo Nuestro y Billboard (de la Música Mexicana y de la Música Latina).