Así de hermosa está la hija de Ninel Conde a sus 20 años

Ninel Conde y su hija. Bellas ♥ #FelizDíaDeLasMadres #ninelconde #sofiatelch #rbd #rebelde #rbdlafamilia #familiarbd #rbdforever #rebeldemx #rebeldehastaelfin #voltarbd.

A post shared by RBD ✔ (@rbdflawless) on May 10, 2016 at 11:31pm PDT