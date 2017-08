Sinead O’Connor confiesa estar al borde del suicidio en un estremecedor video

Sinead O’Connor compartió un video donde abrió su corazón y confesó que ha estado a punto de suicidarse debido a las enfermedades mentales que tiene.

En un impactante video que preocupó a los fans, la cantante irlandesa habló por doce minutos sobre su situación. Con un rostro angustiado y sentada en una cama, la artista señaló:

“Estoy viviendo en un motel Travelodge en lo más profundo de Nueva Jersey. Estoy completamente sola y no hay absolutamente nadie en mi vida a excepción de mi doctor, mi siquiatra, el hombre más dulce del mundo que dice que soy su heroína”.

Fue acá donde Sinead O’Connor rompió en llanto y explicó exactamente cómo se siente:

“Quiero que todos sepan lo que se siente, por eso estoy haciendo este video. La enfermedad mental, es como las drogas, no importa un carajo quién seas, y lo que es peor es el estigma, no importa quién seas. No me mantengo viva por mí. Si fuera por mí ya me habría ido derecho hacia donde mi madre, porque he caminado por esta Tierra durante dos años sola como castigo por estar mentalmente enferma y muy enojada porque nadie se haría cargo de mí, específicamente por tener tendencias suicidas“.

Sinead se encuentra bien por el momento

Este video fue publicado en la cuenta oficial de Facebook de la cantante el pasado jueves. Sin embargo, este lunes fue compartido un mensaje en esta misma red por parte de alguien más, quien no se identificó.

A fin de dar a conocer el estado de salud de la artista, el texto señala:

“Hola a todos, estoy escribiendo a petición de Sinead, para que todos los que la quieren sepan que está a salvo y que no tiene intenciones suicidas. Ella está rodeada de amor y recibiendo los mejores cuidados. Ella pidió que esto fuera publicado porque sabe que están preocupados por ella. No responderé a ninguna pregunta, así que por favor entiéndanlo. Espero que esto reconforte a todos los que estaban preocupados“.