La obra teatral “La lista de Schindler” se presentará en Guatemala

La hazaña del empresario alemán Oskar Schindler, que salvó la vida de mil doscientos judíos durante el Holocausto empleándolos como trabajadores en sus fábricas de menaje de cocina y munición, es conocida en el mundo por la película ganadora del Óscar que dirigió Steven Spielberg, “La lista de Schindler“.

Durante agosto, con 25 actores en escena, la productora 5ta Columna sube a las tablas esta historia de una manera íntima. “Producir ‘La lista de Schindler’ es muy difícil por el tema, pero es necesario presentarla para que los guatemaltecos conozcan acerca del Holocausto”, afirma Elma Ramírez, directora de la obra.

Las funciones serán los viernes y sábados, del 4 al 19 de agosto, a las 20:30 horas, en Solo Teatro, avenida Las Americas, 7-20, zona 13. Los precios de las entradas son Q150 público en general, y Q100 estudiantes con carnet. Adquiérelas en Todoticket.





















Esta presentación se lleva a cabo en apoyo a Enlace A. C. Guatemala, una asociación civil orientada a fortalecer la familia por medio de la educación escolar y la integración de los padres y maestros como figuras determinantes para asistir al desarrollo de las nuevas generaciones.

Publinews conversó con Luis Felipe Cotero, quien interpreta a Amon Goeth, un oficial austríaco de las SS y comandante del campo de concentración de Plaszow en la Polonia ocupada por la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial.

¿Cómo te sientes de participar en esta obra?

Fue un reto porque es un personaje muy fuerte de interpretar. Él lleva el mando de todo lo que los alemanes quieren hacer durante ese momento en la historia y en ese espacio. Hay que odiar a los judíos y cargarse de esa presión negativa que uno tiene hacia ellos. Me costó un poco, pero ha sido una experiencia única.

¿Ese fue tu mayor reto para interpretar a Amon Goeth?

Sí. Nos enseñaron a usar el método de actuación Stanislavski, para experimentar la interpretación con alguna escena que nosotros vivimos durante nuestra vida. Realmente, no tengo un momento en mi vida para vincularlo al odio hacia una persona y tener un carácter tan fuerte. Lo tuve que trabajar mucho y durante mucho tiempo.

Como el proceso fue largo, de a poco logré llegar al momento indicado para interpretarlo.















¿Cómo describirías a tu personaje?

Es una persona muy odiada. En algún momento en la vida se puede dar cuenta de que en realidad no es alguien malvado, porque tiene ciertos detalles en su carácter que reflejan lo reflejan, pero tiene un carácter muy fuerte y no se deja de nada. Es un personaje que odia demasiado y tiene un rencor intenso.

¿Cuál es la importancia de esta puesta en escena en Guatemala?

A la hora de representar una obra como esta, nos damos cuenta de cómo está la situación de violencia en el país y cómo personas de altos rangos pueden dominar algunas situaciones. Lo que estamos viviendo no solo en nuestro país, sino en el mundo, es algo que no queremos.

Por lo menos yo, no lo quiero, porque se destruyen muchas vidas. Es algo que no debería suceder. Esta puesta en escena es para que abramos los ojos y nos demos cuenta de que lo que está sucediendo no nos llevará a nada bueno. Destruir vidas es algo terrible, sea cual sea la religión, etnia, situación económica o política. No se debe responder con violencia.