Coristas de Pink Floyd están “emocionadas” por cantar en Guatemala

Los fanáticos guatemaltecos de Pink Floyd tienen mucho que celebrar este año, ya que las hermanas Lorelei y Durga McBroom, quienes fueron coristas de la agrupación británica, se unirán a la banda nacional Simbiosis para presentar el concierto “Pink Floyd, tributo sinfónico”.

El evento será el jueves 16 de noviembre, desde las 20 horas, en la Gran Sala del Centro Cultural “Miguel Ángel Asturias”. Los precios de las entradas son Q350, Q300 y Q250. Adquiérelos en Todoticket.

Publinews conversó con las hermanas McBroom acerca de lo que podemos esperar de este gran concierto y de sus recuerdos como parte del elenco de los conciertos de Pink Floyd.

Lorelei, tú que ya participaste en un concierto tributo en Guatemala con Simbiosis, en 2016, ¿qué te gustó más de ese evento?

Lorelei: Gabriel Lepe, el cantante y guitarrista de Simbiosis, es muy bueno. También me encantó hacer una gira turística por el país, y con un guía. Me llevaron a algunos pueblos. Amo la cultura y me gustó mucho conocer de cerca la historia de los mayas.

¿El concierto fue lo que esperabas?

Lorelei: El show de luces fue un deleite y la locación del concierto, la Ermita de la Santa Cruz, es sorprendente. Esta magnífica iglesia antigua es bella. También me gustó tener a una sección de cuerdas que me acompañara en la canción “Fletcher Memorial Home”, del álbum “The Final Cut”. Es mi favorita. El público fue muy caluroso y les encantó el show. Creo que la música de Pink Floyd es amada en todo el mundo y el público guatemalteco tiene las ansias de escuchar que la interpreten en vivo.

¿Qué opinas de la banda Simbiosis, quienes organizan estos tributos en Guatemala desde hace muchos años?

Lorelei: Son unos músicos muy dedicados. Respeto su amor por la música de Pink Floyd y su deseo de compartirla con su país.







Publicidad







Algunos miembros de Simbiosis mencionaron que una de tus virtudes que más les llamó la atención fue tu manera relajada de trabajar, porque actuaste sin estrés…

Lorelei: Así es mi personalidad. Pienso que, si haces que las personas se sientan cómodas contigo, ¡te divertirás más haciendo juntos música genial! Todos me trataron con un gran respeto

¿Fue fácil persuadir a tu hermana, Durga, para que fuera parte del próximo concierto sinfónico de Pink Floyd, en Guatemala?

Lorelei: La verdad, a ambas nos pidieron participar en el concierto de 2016, pero Durga tenía conflictos por otros compromisos de gira, así que llegué a Guatemala sin ella. Nuestra intención siempre es cantar juntas si nuestras agendas lo permiten. Disfrutamos cantar juntas, así que para este año, resultó fácil que me acompañara.

¿Qué esperan del concierto del 16 de noviembre, en Guatemala?

Lorelei: Quiero agradecer a la banda y a los promotores por extenderme esta segunda invitación para cantar en Guatemala. Me la pasé muy bien el año pasado y espero regresar muchas veces más. Latinoamérica es como un segundo hogar para mí, porque los latinoamericanos que he conocido han tocado mi corazón con su afecto sincero hacia la música y hacia los seres humanos.

Durga: ¡Será la primera vez que visite Guatemala! Estamos emocionadas. He querido viajar a ese país desde que era niña. Y mi hermana dice que la banda Simbiosis es excelente.

Y hablando de la música de Pink Floyd, ¿por qué creen que la canción “Great Gig in the Sky”, que por cierto, Lorelei cantó en Guatemala en 2016, es tan amada por los fanáticos?

Lorelei: Es una canción muy emocional. También requiere de habilidades vocales por el rango de notas altas que usó Claire Torry. Durga trabajó en un arregló único y ahora a las personas les gusta que la interpretemos juntas en los conciertos tributo.

Durga: Porque es emoción pura y cruda.

¿Tienen alguna canción de Pink Floyd que sea tu favorita?

Durga: Tengo muchas. ¡Es como si te preguntaran cuál de tus hijos es tu favorito! Me encanta “Great Gig in the Sky” por su emoción, y “Shine On You Crazy Diamond” es todo un himno completo de Pink Floyd. “Us and Them” tiene lindas harmonías, “Money” está marcada por un tiempo peculiar y “Comfortably Numb” tiene es solo monstruoso. Hay muchas más.

¿Qué recuerdas más de tus días como parte del coro en las giras de Pink Floyd?

Durga: ¡Aprender esas icónicas canciones fue emocionante! También haber sido instruida por David Gilmour fue una gran lección, él es un gran maestro.

¿Durga, cuál era tu acercamiento para interpretar las canciones de Pink Floyd durante esos años?

Durga: Visualmente, aprendimos que “menos es más”. La elegancia era la clave. Y vocalmente, aprendimos a esforzarnos para llegar a la perfección. Algunas de las harmonías eran complejas y debían ser ejecutadas con precisión.