El sensual poster de todo el elenco para promover “Will and Grace“

A pocas semanas del regreso de “Will and Grace” y NBC prepara la vuelta de la amada comedia ganadora de Emmys.

Y la mejor manera que los productores encontraron fue poner a las estrellas juntas en una bañera.

En el nuevo poster, Eric McCormack, Debra Messing, Megan Mullally y Sean Hayes se bañan juntos para promocionar su regreso.

La nueva temporada de 12 episodios se estrenará el jueves 28 de septiembre por NBC, 11 años después de que el show saliera del aire.

Los fanáticos recordarán que la serie terminó con Will y Grace en una pequeña disputa, solo para reunirse 20 años después.

Está por verse, pero definitivamente lo harán, como le dijeron los creadores del show Max Mutchnick y David Kohan.

“Les diré que lo que nos tomó más tiempo fue descubrir cómo íbamos a reintroducir el show y cuáles iban a ser las reglas y cómo íbamos a tratar ese final”.

It’s the first day of school. @WillAndGrace #WillAndGrace pic.twitter.com/1QMsMfJnx3

Will & Grace Cast Gathers for First Script Read of Reboot — and PEOPLE Editor-in-Chief Jess Cagle Was There! https://t.co/jpUnBV5pqu

— People (@people) 3 de agosto de 2017