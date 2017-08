Justin Bieber revela la verdadera razón por la que canceló su gira mundial

Hace una semana, Justin Bieber anunciaba que cancelaría su gira mundial “Purpose” a pocas funciones de finalizar el tour.

En ese entonces, el cantante dijo que ya no realizaría los últimos 14 conciertos debido a “circunstancias imprevistas”.

Pero ahora, el artista reveló la verdadera razón por la que tomó esta decisión.

En una extensa carta publicada en su cuenta oficial de Instagram, el canadiense aseguró que todo esto lo hizo pensando en el futuro de su música, y por el bien de su corazón y alma.

“Tomar este tiempo ahora es decir que quiero ser estable. Quiero que mi carrera sea sostenible, pero también quiero un corazón y un alma que lo sean. Eso me ayudará a ser el hombre que quiero ser, el esposo que eventualmente seré y el padre que espero ser también”, explicó Bieber.

A post shared by Justin Bieber (@justinbieber) on Aug 2, 2017 at 4:52pm PDT

Un nuevo comienzo

En el mensaje, el artista también se abrió hacia sus fanáticos sobre sus inseguridades, las cuales lo han llevado a cometer errores.

“Aprender y crecer no siempre ha sido fácil, pero saber que no estoy solo me ha permitido continuar. He dejado que mis inseguridades se apoderen a veces de lo mejor de mí. (…) He dejado que la amargura, los celos y el miedo manejen mi vida!!! Pero lo que no voy a hacer es dejar que mi pasado dicte mi futuro”, se lee en un pedazo del texto.

“Este mensaje tiene varios errores gramaticales pero viene desde el corazón. Creo que siempre hay algo especial con las imperfecciones”, finalizó.

