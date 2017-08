¡Se viene el estreno en Guatemala de “El Planeta de los Simios: La Guerra”! Varias figuras de la farándula guatemalteca nos acompañaron a esta gran función, la cual estuvo llena de emoción y expectativa por saber lo que pasaría con la secuela de "Dawn of the Planet of the Apes", y novena pieza de la franquicia "El Planeta de los Simios".