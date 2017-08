“Xica da Silva” está más sexy que nunca y posa desnuda junto a su esposo

Achou estranho ver a família Brau toda engomada? Você ainda não viu nada!!! No episódio de hoje, Brau e Michele vão fazer de tudo pra ter a guarda dos filhos. Até Andrea, quem diria, vai ajudar (do jeito dela) no processo de adoção. Ainda tem @Iza, @BuchechaOficial e muita emoção no terceiro episódio da temporada de #MisterBrau. Logo depois de "A Força do Querer". Não dá pra perder, meu povo!

A post shared by Tais Araújo (@taisdeverdade) on May 2, 2017 at 1:27pm PDT