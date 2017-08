Megan Fox comparte una foto de su hijo vestido de princesa y causa controversia

Megan Fox ha tratado de mantener su vida familiar lejos de las cámaras. Pero su última publicación en redes sociales causó impacto entre sus seguidores.

La actriz quiso presumir a su esposo, Brian Austin Green, su pequeño hijo de un año, Journey, su hijo mayor de 4 años, Noah Shannon, su hijo mediado de 3 años, Bodhi Ransom, y una selfie de ella misma.

En cuatro polaroids, la familia luce muy feliz, pero un detalle llamó mucho la atención.

Su primer hijo lleva puesto un vestido de princesa de Disney. Noah tenía un traje celeste como el de Elsa, y en el pecho lleva una imagen de la protagonista de Frozen.

A post shared by Megan Fox (@the_native_tiger) on Jul 31, 2017 at 8:51pm PDT

Esta no es la primera vez que Megan Fox permite que su hijo luzca vestidos de princesa. En ocasiones pasadas se le ha visto usando trajes de Bella y Blancanieves, además de tutús.

Megan Fox not forcing gender roles on her son is what I'm here to support pic.twitter.com/xbyAgxI0ac

Sin embargo, sí es la primera fotografía que comparte en sus redes sociales causando controversia entre sus seguidores, quienes tienen opiniones divididas sobre los estereotipos sexual y que está mal que un niño use este tipo de prendas.

Mientras tanto, hay quienes defienden a los padres de Noah señalando que el pequeño es un gran fan de las princesas de Disney.

Esta situación nunca ha incomodado a Megan o a su esposo, especialmente cuando los paparazzi los acosan.

RT coupIegoaIs: Megan Fox spotted in L.A with her sons, she's such an amazing mother for letting her kids be whoev… pic.twitter.com/lgv38MRw1X

— cutedeadgal (@cutedeadgal) June 3, 2017