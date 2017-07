Hackers roban a HBO y filtran nuevos capítulos de "Game of Thrones"

Este lunes, HBO fue víctima de unos hackers que pusieron en línea unos episodios de “Game of Thrones” y el guión.

La cadena de televisión informó del ataque cibernético por medio de un comunicado.

“Hemos empezado a investigar inmediatamente el incidente y estamos trabajando con las fuerzas de seguridad y las empresas de ciberseguridad. La protección de datos es una prioridad en HBO, y nos tomamos en serio nuestra responsabilidad de proteger los datos que tenemos”, afirmó la compañía.

Los responsables dicen haber robado 1.5 terabytes de datos de la compañía, entre los que se encuentra el próximo episodio de la serie de Ballers y Room 104.

Además, de el guión del que podría ser el cuarto capítulo de la séptima temporada de la popular serie.

Este lunes por la mañana, el presidente y el CEO de HBO, Richard Plepler, envió un correo electrónico a los empleados de la firma alertándolos de la violación.

“Puedo asegurarles que los altos directivos y nuestro extraordinario equipo tecnológico, junto con expertos externos, trabajan día y noche para proteger nuestros intereses colectivos”, indicó en el documento.

No es la primera vez

Un grupo de hackers, que se cree que fue respaldado por Corea del Norte, irrumpió en las redes de Sony Pictures en 2014, y posteriormente lanzó decenas de miles de correos electrónicos, así como secuencias de comandos y archivos de video.

En abril pasado, un “ladrón cibernético” robó de Netflix episodios de la quinta temporada de “Orange is the new black” previo a su estreno en junio.

Y un mes después, un hacker dijo que robó la más reciente cinta de “Los Piratas del Caribe”.