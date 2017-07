MTV anunció este jueves que Katy Perry será la conductora de los MTV Video Music Awards 2017.

El evento será transmitido en vivo desde el Forum en Inglewood, California el domingo 27 de agosto.

Antes de comenzar su gira por su más reciente y exitoso álbum “Witness”, Perry encenderá el escenario del show al ser el primera en actuar en vivo.

Brace for impact! @katyperry is your 2017 #VMAs host! 🚀💫💫 pic.twitter.com/a6iU17fIWU

— Video Music Awards (@vmas) 27 de julio de 2017