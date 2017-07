Captan a Cara Delevingne viendo impactada el tremendo escote de Rihanna

Rihanna dejó boquiabiertos a todos con el vestido rojo que usó en la alfombra roja de su película “Valerian and the City of a Thousand”, en Londres.

Fue su pronunciado escote el que robó cámara. Los invitados especiales, compañeros de reparto y fotógrafos quedaron maravillados.

Cara Delevingne, actriz de la película, no pudo contenerse e inevitablemente sus ojos se desviaron a la voluptuosidad de la chica de Barbados.

El momento en el que la modelo se queda mirando los senos de la cantante quedó inmortalizado.

Hoy una de las imágenes que se comparte en redes sociales.

La foto va acompañada de un texto que dice “Todos somos Cara”, algo que a la actriz pareció hacerle mucha gracia.

😂 @badgalriri A post shared by Cara Delevingne (@caradelevingne) on Jul 25, 2017 at 3:37am PDT



Publicidad



Apoyo a la educación

Ayer, la intérprete se reunió con el presidente de Francia Emmanuel Macron.

Durante el encuentro, la estrella musical le solicitó al mandatario financiación para la Asociación Mundial para la Educación, un fondo humanitario del que es embajadora.

“Tuve un encuentro absolutamente increíble con el presidente y la primera dama, fueron increíblemente hospitalarios con nosotros” explicó la cantante a la salida del encuentro.