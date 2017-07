Integrante de Salserín muere luego de luchar contra el cáncer

Un día de compartir con la fundación del cáncer en #margarita éstas salidas son difíciles por los malestares que ahora tengo pero siempre cuento con mi familia que me apoya y me ayuda a seguir… ayúdenme a compartir mi historia de gofund.me que está en la biografía para así poder seguir costeando mi tratamiento y exámenes médicos que son semanales. #sincaronohayswing #salserinconmuchoswing

A post shared by Carolina Rey (@krorey22) on May 31, 2017 at 6:12am PDT