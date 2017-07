Maluma comete un error geográfico y en redes lo revientan

Maluma está de nuevo en el ojo del huracán y esta vez fue por un supuesto “error garrafal” que encendió las redes.

El colombiano invitaba a sus seguidores belgas a acudir el próximo septiembre a su concierto en Ámsterdam.

Muchos usuarios se preguntaron si el reggaetonero había confundido al ubicar al país belga en la capital de los Países Bajos.

“Hola seguidores belgas. Estaré actuando en el AFAS LIVE (Ámsterdam) el 28 de septiembre. ¡Me encantaría que si pudieras te unieras a mí!”, publicó.

A pesar de toda la crítica, Maluma sigue cosechando éxitos y actualmente tiene dos nominaciones de la sexta edición de los Premios Tu Mundo, entrega que hará la cadena Telemundo en Miami el próximo 24 de agosto.

Las reacciones

El error no ha pasado desapercibido entre sus seguidores y las burlas no se hicieron esperar y no tuvieron piedad.

Maluma fue condecorado en Antioquia por su capacidad de mover ciudades de un país a otro, como cuando movió Ámsterdam de Holanda a Bélgica.😂 pic.twitter.com/g4Xe6h3Nh6 — Dr. García delaTorre (@Caidadelatorre) 25 de julio de 2017

Jajajajajajjajajaja mucho pelotudo jajajaja y después dicen que el Reggaeton no quema el cerebro pic.twitter.com/hLHMzvhJ7z — Eliab Rojas (@Eliabsito_R) 25 de julio de 2017

Cuando me preguntan si me gusta la porqueria esa llamada “Maluma” pic.twitter.com/hCHLOg0rds — erik cruz manzano (@erik_manzano) 25 de julio de 2017

No es por defender a Maluma y su sonrisa hermosa, pero en ese tuit solo intenta decir que desde Bélgica pueden ir a Ámsterdam. — Marito (@Chikatilo_) 25 de julio de 2017

Que Maluma ponga Ámsterdam en Bélgica es top. Que Merkel (alemana, nos lleva las cuentas) ponga Berlín en Rusia es de Doctora Honoris Causa. pic.twitter.com/bDDZVzv5gA — Álvaro González (@_AlvarGonzalez_) 25 de julio de 2017

Me asalta una duda 🤔, Cuando va a ir a la Unión Soviética ? 🤣😂🤣😂 #ParaQueTeTraje 🤦🏽‍♂️ — Cristian Robayo (@Cristiancjra) 24 de julio de 2017