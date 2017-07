Macaulay Culkin cambia de look y luce igual a cuando hizo “Mi Pobre Angelito”

Durante los últimos años, Macaulay Culkin se miraba desaliñado y un tanto descuidado debido a esos momentos difíciles que atravesó por su adicción a las drogas y el alcohol.

Con un aspecto envejecido, a sus 36 años, el actor ya había perdido todo su atractivo.

Pero con la llegada de la nueva película que protagonizará junto a Brenda Song, “Changeland”, Culkin sorprendió con un radical cambio de look.

Ahora, el actor hizo recordar su aspecto de estrella infantil cuando grabó “Mi Pobre Angelito” en 1990.

Is it just me or does Macaulay Culkin look like @hughes_cash in 2042?! 👶🏼🌴 #loveisland pic.twitter.com/H1DusmIWzT

— Sarah Cottier (@sassyc_001) July 25, 2017