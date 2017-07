La actriz Shelley Hennig "levitando" en la Comic-Con causa furor en Twitter

Una misteriosa imagen de la actriz Shelley Hennig en el Comic-Con se ha viralizado en internet en las últimas horas.

En marco de la feria que se celebra en San Diego, una imagen de la protagonista de “Teen Wolf” ha causado furor.

Un usuario quedó completamente asombrado al ver el efecto que tanto el vestuario de Henning como el del escenario en el que era fotografiada, causaba desde el ángulo derecho del escenario.

El resultado, la bella estadounidense flotando ante decenas de reporteros y fans que acudieron a la Convención.

“Soy idiota, pensé que estaba flotando”, escribió el usuario @xansyo junto a la imagen que lleva un poco más de 85 mil retuits.

My dumb ass thought she was floating https://t.co/9upp5l1lzJ

— gucci (@xansyo) 22 de julio de 2017