Ronald MacKay cumple un sueño al participar en "The Emoji Movie"

El guatemalteco Ronald MacKay hizo realidad uno de sus sueños: Participar en un doblaje de una película de Hollywood. El youtuber nacional interpreta para toda Latinoamérica a Alien, Eggplant, Trojan Soldier, Nerd Emoji y Nervous Emoji en la cinta “The Emoji Movie”.

Publinews habló con MacKay acerca de su experiencia en este filme animado de Sony Pictures Animation, que se estrenará en Guatemala el jueves 3 de agosto.

¿Cómo fue el proceso para invitarte a participar en “The Emoji Movie”?

Iba tranquilamente en mis asuntos cotidianos. Hacía una caminata por el mercado El Guarda. Estaba entre los güisquiles y las zanahorias cuando recibí una llamada.

No sabía si responderla o no, pero pensé que a veces nos perdemos la oportunidad de hacer cosas interesantes. Decidí contestar y era Sony Pictures. Me dijeron que querían escuchar mi voz y ver si era bueno para interpretar la voz de un personaje. Es algo que había querido hacer durante mucho tiempo.











¿Cómo fue la audición?

Entré a un estudio donde habían tres pantallas. En dos habían ejecutivos de la película y en la tercera se proyectaban imágenes de la película. Como he leído acerca de los doblajes, porque me gusta el tema, sabía quiénes eran ellos.

Sé que estas personas son parte de familias que se dedican al trabajo del doblaje. Me puse muy nervioso. Ellos no hacen voces para videos de internet, sino para películas. Me tocó hacer la voz de Nerd Emoji. Estaba muy nervioso y fallé varias veces.

Hice lo mejor que pude. Ellos se rieron y me dijeron: “¿Quieres probar otros personajes?” Acepté y presenté ocho personajes. Con uno solo que aceptaran me hubiera sentido satisfecho. Al final me quedé con cinco.

¿Cómo te sientes de que en toda Latinoamérica escucharán tu voz en la película?

¡Genial! No me lo creo. Pensé que nunca llegaría este momento y que debería conformarme con mis doblajes en internet.

¿Cuál es el mayor reto de hacer un doblaje?

Es no tener miedo cuando tienes al director encima diciéndote cómo hacerlo, que cambies tonos de voz y animarte a hacer otro personaje. También confiar en lo que puedes hacer, no es un trabajo fácil.

Si pudieras describir a tus hijos con emoji, ¿cuáles serían?

No creo que existan, mis hijos son muy complejos. Si hubiera un emoji enojado, sería para mi hijo José Pablo, por su carácter fuerte. El de mi hija más pequeña sería uno más artista y glamoroso. Y el de mi otra hija sería uno de alguien desinteresado… no sé cómo describirlo.