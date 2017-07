El actor Alejandro Tommasi revela fotos de los golpes que su esposo le dio

El escándalo que vive el actor Alejandro Tommasi y su esposo Oscar Ruiz sigue acaparando los titulares.

La pareja del famoso mexicano lo denunció hace unos días por supuestamente haberlo golpeado tras haberle dicho infiel.

El villano de telenovelas salió a desmentirlo y lo acusó de robo, daños y golpearlo.

El primer actor fue agredido en la cara, heridas que casi lo hacen perder un ojo. Reveló que no esperaba estas reacciones de su esposo.

Según dijo en una entrevista a “Suelta la sopa”, no imaginó que Oscar fuera a destruir la casa.

Tommasi insistió que él nunca le pegó, por el contrario, él era presa de las agresiones físicas que le hacía.

“Estoy casi perdiendo el ojo, estoy en tratamiento, aquí están mis gotas que me recetó la doctora, yo no sé qué le pasa, si siempre lo ayudé, en verdad me duele, en verdad me duele”, dijo.