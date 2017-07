Ricardo Arjona envía un divertido mensaje en WhatsApp a su hija, Adria

La actriz Adria Arjona ha compartido en sus redes sociales varios momentos íntimos y cariñosos que vive con su padre, el cantautor guatemalteco Ricardo Arjona. Pero hace poco, nos dejó entrar en su relación virtual.

La productora “Pacific Rim: Uprising”, filme de acción en el que actúa Adria, estrenó su primer avance esta semana. El clip se limita a mostrar información de los robots que pelearán contra monstruos. El único humano que se ve es John Boyega (“Star Wars: Episode VII – The Force Awakens”), protagonista del filme.





















Emocionada, la actriz le envió por WhatsApp a Ricardo el link para ver el video junto con el mensaje: “La peli”.

“¿Tú no sales?”, preguntó el músico. “Sale solo el”, respondió Adria, en referencia al actor Boyega. “Es un teaser”, añadió.

“Si no sales vos no me gusta. Soy tu fan”, le escribió Ricardo, mensaje que ha sido felicitado por miles de personas en Instagram, red social en la que Adria compartió un printscreen de esta divertida conversación, que lleva más de cinco mil likes.

“Pacific Rim: Uprising” se estrenará en febrero de 2018 y se centra en un futuro cercano.

“Después de la primera invasión que sufrió la humanidad, la lucha aún no ha terminado. El planeta vuelve a ser asediado por los Kaiju, una raza de alienígenas colosales, que emergen desde un portal interdimensional con el objetivo de destruir a la raza humana”, explica la productora Legendary Pictures.

“Con la Tierra en ruinas e intentando reconstruirse, esta nueva batalla puede ser decisiva para el futuro”, agrega.

Adria, actriz puertorriqueña que tiene ciudadanía estadounidense y guatemalteca, apareció en el largometraje español de comedia “Little Galicia”, en 2015. Ese año se unió al elenco recurrente de la segunda temporada de la serie “True Detective”, en la que interpretó a Emily.

En enero de este año se unió al elenco principal de la nueva serie “Emerald City”, donde interpretó a Dorothy Gale. En estos días celebra su inclusión en “Pacific Rim: Uprising”, una de las cintas de fantasía y acción más esperadas del año.