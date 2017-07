El nuevo look juvenil del Pastor Cash Luna que encanta a sus seguidores

De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 18:3 Hoy, entre los servicios de @casadediosoficial compartí con los niños de @iglekidscasadedios. A su corta edad me pidieron un consejo, manifestaron su cariño y pude ver la fe que tienen. Estoy seguro que llegarán a ser grandes personas. Sin duda el trabajo de cada maestro de #Iglekids está dando fruto. Le recomiendo a los padres de familia que no dejen de llevar a sus hijos para que escuchen Palabra de Dios y sus vidas sean edificadas.

