El actor Alejandro Tomassi revela con lágrimas los ataques de su esposo

Hace unos días, el esposo de Alejandro Tomassi confesó que el actor lo había golpeado luego de una discusión.

Según dijo Oscar Ruiz, lo denunció por agresión física e incluso mostró fotografías en las que se veían las marcas de los supuestos ataques.

El primer actor se defendió y negó rotundamente que haya golpeado a su esposo, a quien sí señaló por violencia y amenazas.

Vía telefónica, el mexicano concedió una entrevista con el programa Hoy y dijo que casi fue asesinado por el joven.

“Yo levanté la denuncia el mismo día que me golpeó, me amenazó de muerte y estoy encerrado en mi casa y mis hermanos me están ayudando y protegiendo”, declaró.