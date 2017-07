Esposa de René Pérez de Calle 13 revela cómo fue la romántica pedida de mano

Nadie imaginó que detrás de las letras llenas de críticas de de Calle 13, había un hombre romántico y lleno de detalles.

René Pérez y Soledad Fandiño llevan juntos seis años y hace dos años y medio nació su primogénito recordó cómo fue la romántica forma en que le propuso casamiento.

“Nos casamos en Puerto Rico, en un lugar que se llama Yunque. Me pidió compromiso delante de todo el mundo, sus hermanas, su familia. Fue impresionante. Ellos festejan Nochebuena el 25 de diciembre. Pero en el 2012, cuando ya llevábamos un año juntos, René me dice que lo quiere festejar el 24, al modo argentino. Esa noche había mucha invitados. En eso, agarra una copa, la hace sonar con un tenedor, se arrodilla, me agarra la mano y y delante de todos me pregunta si me quería casar con él. Yo morí de amor. ¡No me lo esperaba! Para mí era Nochebuena”, reveló Soledad.

“Le respondí qué sí, ¡obvio! Nunca me había querido casar. La boda fue el 3 de enero. Quisimos hacerla rápido para no dar vueltas. Yo tenía puesto un traje rosa pálido. Ni siquiera usé un vestido. Estaba despeinada y no tuve ni maquillador ni peinador. René se puso una guayabera celeste. La ceremonia fue en un lugar donde hay mucha vegetación. Tuvimos que escalar una montañita. Hasta ahí subió la jueza con tacos aguja. ¡Se quería morir! Me encantó que la boda fuera relajada y natural. Quizás el día de mañana hagamos otra con nuestro hijo”, continuó la actriz.

Se llevan de maravilla

Para aclarar los rumores, la bella rubia negó que existan celos con René y que se comunican todo el tiempo.

“Él no es celoso y yo tampoco. Si lo llamo, me atiende. Estamos siempre conectados por WhatsApp y FaceTime cuando está de gira ,como ahora. Además, el 8 de abril, día de mi cumpleaños, René vino de sorpresa y me vio grabar una escena de beso y no se puso celoso”.

