El guatemalteco Carl Nunes pide tu apoyo para entrar en el Top de los mejores DJ del mundo

No cabe duda que el 2017 ha sido uno de los mejores años para el DJ guatemalteco Carl Nunes, quien recientemente acaba de concluir una gira por Asia, y ahora busca ocupar nuevamente un puesto en el Top 100 de los DJ más populares del mundo.

Cabe resaltar que el creador de “We are” logró ingresar el año pasado a dicho listado de la revista “Mag 2016”, la cual se especializa en música electrónica.

Nunes obtuvo el puesto número 86, según anunció la revista británica por medio de sus redes sociales.

Para poder votar por el guatemalteco debes ingresar a https://top100djsvote.djmag.com/, aceptar los términos, ingresar tus datos, escribir “Carl Nunes” en una de las casillas disponibles, votar y enviar.

🚨#Top100DJs in aid of @UNICEF_uk – Voting is now live! 🚨https://t.co/oSVAcB0nGY pic.twitter.com/xJ0tFZJyRn

— DJ Mag (@DJmag) July 5, 2017