Chris Hemsworth choca con auto de carreras en Nueva York

Sabemos que Chris Hemsworth es un maestro del surf, tiene estudios de baile y sabe cómo derrotar a los villanos con un martillo en mano, pero definitivamente cuando se trata de conducir un auto de carreras la historia cambia mucho.

Durante el campeonato de la Fórmula E (el circuito global de carreras con autos eléctricos) celebrado en Nueva York, el australiano fue invitado a probar uno de los vehículos.

.@NelsonPiquet coaching @chrishemsworth ahead of his drive in the #FormulaE car at the @Qualcomm #NYCePrix pic.twitter.com/0uv6zntRBx

— FIA Formula E (@FIAformulaE) July 16, 2017