No creerás cómo lucía Blac Chyna antes de todas sus cirugías

Antes de la fama y la fortuna que posee Blac Chyna, su cuerpo lucía muy distinto al que vemos ahora en Instagram.

Una foto que circula en las redes muestra en realidad cómo se veía la celebridad antes de las cirugías.

De acuerdo con la imagen, Angela, su verdadero nombre, aparece en un salón de belleza donde trabajaba.

Angela before she became Blac Chyna😍, she even had a normal job 😩 pic.twitter.com/aCQ47hUZl2

— Nan 🇿🇦 (@NandyMlomo) 13 de julio de 2017