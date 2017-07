Estando grave de salud, el actor Andrés García hace una confesión sentimental

Andrés García vive unos de los momentos más difíciles debido a una grave enfermedad que involucra su columna.

Conocido por sus diversos papeles como galán en las novelas mexicanas, ha sorprendido al hacer públicos sus sentimientos.

El mexicano concedió una pequeña entrevista al programa “Ventaneando”, de TV Azteca, y aseguró que no le queda mucho tiempo de vida.

“Claro que he pensado en la muerte, a cada rato pienso en ella. De hecho la estoy esperando desde hace más de dos años. No quiero verme decrépito, prefiero irme antes y no causar ningún tipo de problema”, dijo.