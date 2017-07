Luego de dos décadas así vive la hermana de "Alf"

Compuesta de 102 capítulos, “Alf” narra la historia de un extraterrestre que vive con la familia Tanner quienes lo protegen del estado y los vecinos.

Una de las protagonistas de la serie estadounidense era Lynn Tanner, la joven hija mayor de la familia.

Andrea Elson dio vida a este personaje y ahora tiene 48 años y comparte algunas fotografías con sus fanáticos en Twitter.

Seeing all of the old Lynn Tanner pictures made me want to post a recent one. #justaminuteago pic.twitter.com/pqCAozZhi7

— Andrea Elson (@AndreaElson1) September 10, 2014