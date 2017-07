Celia Lora reta a Instagram con foto en “topless”

Ven te cuento de una vez Tu descanso está en la cama de mis pies Ven te cuento, un, dos, tres Mis pasitos son descansos sin estrés Dime si hay otro lugar para dejar mi corazón Ay, tienes razón Mejor por qué no, nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos soplamos Pa secarnos lo mojao Si tu boca quiere beso Y tu cuerpo quiere de eso Arreglamos Si tú quieres un atajo Y lo quieres por abajo yo te llevo bien callao Vente pa' 'ca Vente pa' 'ca Vente pa' 'ca ah Enamorados, qué calor Nos comimos boca a boca en el sillón Fue por hambre, fue por sed Me bebiste a fondo blanco con tu piel Dime si hay otro lugar para dejar mi corazón Ay, tienes razón Mejor por qué no, nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos soplamos Pa secarnos lo mojao Si tu boca quiere beso Y tu cuerpo quiere de eso Arreglamos Si tú quieres un atajo Y lo quieres por abajo yo te llevo bien callao Vente pa' 'ca Vente pa' 'ca Vente pa' 'ca ah Como me duele, me seduce Y cuando le apagan las luces Ella se luce y yo se lo hago otra vez Otra vez ey ey Llevo tanto tiempo mirando reaccionar Dime que tas esperando baby no hay demora Pégate a mí, que rico a mí No dejes que pasen las horas Tu booty me arrebata, tu sonrisa me atrapa Quiero tenerte siempre y no dejarte sola Esta historia no se acaba Hoy vamos pa mi cama Esta noche tú te enamoras Dime de una vez, si es que al lado tuyo Yo estaré, todo lo que pidas te daré Esta noche tu te enamoras Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos soplamos Pa secarnos lo mojao Si tu boca quiere beso Y tu cuerpo quiere de eso Arreglamos Si tú quieres un atajo Y lo quieres por abajo yo te llevo bien callao Vente pa' 'ca Vente pa' 'ca Vente pa' 'ca ah Vente pa' 'ca Vente pa' 'ca Vente pa' 'ca ah #hotelcasaawolly #mexico #cdmx #df #playmate #playmate #playboymx #playboycover #playboybunny #playboylife

A post shared by Celia Lora (@celi_lora) on Jul 15, 2017 at 12:19pm PDT