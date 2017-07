Tras infidelidad, Laura Bozzo "presume" su cuerpo en traje de baño

¿Ya no más duelo?

Hace algunos días, la presentadora peruana se enteró en un programa de televisión que su pareja, Christian Suárez, le había sido infiel con una argentina.

La famosa indicó en sus redes sociales que no hablaría sobre esa separación.

Informó que mi relación con cristian termino de manera definitiva,ruego no me llamen pues no quiero hablar más del tema🤗

Para olvidar ese duelo, Laura Bozzo decidió tomarse unas vacaciones y viajó a México, donde ha disfrutado del sol, la brisa y el mar.

Justamente, de este viaje han surgido unas fotografías en las cuales se puede ver a la presentadora en traje de baño, dejando ver su cuerpo a los casi 70 años, pero también, mostrando que no sufre por lo sucedido con su exnovio.

“Yo no he terminado aún con Cristian o por lo menos no tengo idea de esta relación, no tenía la menor idea. Le deseo lo mejor y si él quiere tener esa relación, pues que le vaya muy bien. Una mujer sola puede salir adelante, siempre he dicho que es mejor que una mujer se entere que un hombre la engaña, pues qué bien darme cuenta. Nunca necesité de un hombre para llegar donde estoy”, dijo Laura Bozzo al programa Beto a Saber, cuando se enteró de la infidelidad de Christian.