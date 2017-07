El atrevido y sensual baile de Carmen Villalobos en ¿plena calle?

Tras más de un mes sin deleitar a sus seguidores con sus atrevidos movimientos de cadera, la artista volvió a compartir el pasado miércoles un video en el que muestra nuevamente sus dotes como bailarina.

A post shared by CARMEN VILLALOBOS (@cvillaloboss) on Jul 13, 2017 at 8:17am PDT

En esta ocasión, la que fuera protagonista de Sin senos no hay paraíso aparece en plena calle moviendo sus caderas y trasero al ritmo de una canción colombiana.

“¿Que por qué estoy feliz? Hay muchas razones para estarlo, pero la razón principal es que mañana [ayer jueves] es mi cumpleaños. Y sí, me encanta celebrarlo, me encanta pasarla bien, me encanta siempre estar activa y positiva y que mejor que estemos grabando de noche Sin senos sí hay paraíso”, escribió la actriz junto al video. “Definitivamente la mejor manera de comenzarlo es trabajando. Y sí, bailo, bailo sin que me importe más na”.