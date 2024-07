Las 10 muertes más impactantes de "Game of Thrones"

Luz Lancheros/ Metro Moment: Nancy Macedo

En "El Señor de los Anillos" elfos, hombres y demás razas morían épicamente. En "Game of Thrones" no pasa eso. Las muertes crudas e impredecibles son parte de los libros y el programa y más de uno ha maldecido a George R.R. Martin por matar al personaje con el que se estaba encariñando. Sí, "shit happens" y eso en Poniente es a todo dar.

Por eso, acá les mostramos las muertes más impactantes a lo largo de las seis temporadas y que causaron impacto, alegría y rabia entre los fans.

1. Joffrey Baratheon

Todo el fandom celebró cuando el sádico bastardo más desagradable de todo Poniente por fin obtuvo su merecido gracias a las artes de Lady Olenna y Meñique. Muchos celebraron cuando Joffrey bebe el veneno estrangulador en su propia boda y muere de forma horrible. Oh, sí, esto es por Rose, por Dama y por Ned.

2. Jon Snow

Porque incluso tus compañeros del trabajo pueden traicionarte y eso fue lo que le pasó a Jon. Una facción de la Guardia de la Noche no estaba nada contenta con que este trajera a los Hombres Salvajes a unírseles y en una jugada literal de "puñalada trapera", Jon quedó como alfiletero al estilo de Julio César. Eso sí, en la sexta temporada los corazones se calmaron y todos esos traidores recibieron su merecido.

3. La Boda Roja

Los Stark son ingenuos y tontos si se habla de política. Eso costó que los únicos tres Stark vivos prácticamente sean Sansa, Arya y Bran. Y todo, por las malas decisiones iniciadas por Ned y continuadas por Robb… que al no casarse (como debía) con una hija de Walder Frey, es traicionado en una boda DE LOS FREY y ve cómo su esposa Talysa, embarazada, es apuñalada. Catelyn es la última en morir degollada. Todo esto, con el fondo de la terrible canción de la venganza Lannister, "La Lluvia de Castamere".

4. Hodor

Nos caía bien el gigantón y adorábamos al gigantón hasta que nos dimos cuenta POR QUÉ SOLO DECÍA HODOR EL GIGANTÓN. O bueno, en un lapso de tiempo circular, el joven Hodor ve su propia muerte a manos de los Caminantes Blancos y todo lo demás sigue siendo muy triste para contarlo.

5. Ned Stark

"¿Pero por qué rayos si era el protagonista de la serie?" No no no, amiguitos, esto no es Lord of The Rings con un Aragorn invulnerable. Este es un buen hombre que por ser tan ingenuo y recto en una cueva de lobos resulta ejecutado estúpidamente por traición. Y hasta ahí nos llegó la inocencia con "Game of Thrones".

6. Shireen Baratheon

Era una preciosidad, era adorable esta niña, que estaba enferma y era la única heredera de Stannis Baratheon. Pero su lindo padre, sin más, la manda a quemar creyendo que con eso ganará su guerra. Es horrible ver sus ruegos y sus últimos momentos ante un montón de gente que no hace nada por ella.

Bonus track: Muertes no tan impactantes pero "disfrutables /ay qué pesar"

7. Ramsay Bolton

Ante Ramsay, el cerdo de Joffrey parece la Madre Teresa. A este tipo le gustó torturar a Theon Greyjoy, violó a Sansa y mandó a su madrastra y hermano a ser devorado por los perros. Ojo por ojo… y Ramsay queda como Dog Chow.

8. Tywinn Lannister y Shae

Tywinn nunca quiso a Tyrion porque su nacimiento hizo que su esposa muriera y porque era un enano. Y porque a pesar de todo lo que le hizo, Tyrion le recordaba mucho a él, muy a su pesar. Por eso, cuando Tyrion es juzgado por la muerte de Joffrey, no duda en mandarlo a ejecutar. Por supuesto, a él se une la ex amante de Tyrion, la artera prostituta Shae. Pero Tyrion, ayudado por Jaime, escapa, ahorca a la primera (dolorosamente) y le da un final mísero al segundo. TOMA.

9. Stannis Baratheon

Y TE LO MERECES POR DESGRACIADO, pensaron muchos fans. Básicamente, no por solo matar a su hermano Renly, sino quemar a su hijita, Shireen, y provocar de paso el suicidio de su esposa.

10. Los niños Lannister

Myrcella y Tommen nada tenían que ver con las maquinaciones de su madre, pero por ser hijos de Cersei sufrieron su destino. Myrcella es envenenada por Ellaria Sand, justo antes de poder siquiera reconectarse con su verdadero padre, su tío Jaime. Y bueno, el pobre, pusilánime Tommen…

