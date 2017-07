FOTOS. El hijo de la cantante Karina termina su proceso de cambio de sexo

Agradecida por todos los comentarios solidarios y llenos de AMOR, RESPETO, COMPASIÓN y TOLERANCIA.Aclararles algunas dudas para aquellos q hablan con ignorancia y/o mala fe. Los entiendo y los disculpo el perdón se lo van a pedir a ese D-os del q tanto hablan pero no obedecen. Les cuento q Hannah aquí en US está considerada "gifted" en su escuela, un programa para niños de inteligencia excepcional,es campeona nacional de Tae Kwon Do,escribe música,tiene amigos entrañables,es comiquísima, bailla impresionante, popular en su escuela y cuenta con una familia estable y bastante feliz. Siempre quiso ser "varón" desde q aprendió a hablar dijo "soy un Niño" la lleve al pediatra por ese asunto a los 3,5 7 años de edad. Finalmente comenzamos el proceso de "Transición" con una psicóloga especialista en estos casos pues su cuerpo finalmente le comenzó a hablar a través del principio de Pubertad. Así que 1. NO es una decisión mía, tampoco de ella, la naturaleza es así. 2. Apoyados en médicos especialistas en la Condición de "Transgenero" y en la coherencia de su personalidad a través de los años decidimos dar el 1er paso .3. La "inhibición del Desarrollo" q es el tratamiento q comenzó el totalmente REVERSIBLE pues es cierto es una niña y el futuro NADIE lo conoce. No se preocupen tanto,más bien edúquense. Con respecto a D-os y sus designios. A esta familia le tocó este y estamos en paz con el. Recomiendo se revisen y no lancen tanta piedra pues es posible que rebote y les caiga de vuelta. Mi intención ,para aquellos que piensa que es Fama ??? Soy famosa desde los 16 años,más bien me retiré varias veces huyendo de la misma. Esto es acerca de mi Hannah, no es un circo farandulero y poco me interesa lo q digan al respecto.La intención es informar, crear conciencia de este fenómeno REAL y hermoso. Ser Transgenero No es una enfermedad ni una plaga. TAMPOCO tiene nada que ver con una preferencia SEXUAL sino de IDENTIDAD de GÉNERO. Si logramos conectarnos con tan solo UNA vida y la salvamos de una depresión profunda o del alcoholismo o de drogas o de mutilacion o lo que fuera el trastorno emocional que la incomprensión de esto le ocasiona, habremos logrado el objetivo🙏🏻

A post shared by Karina (@karinalavoz) on Apr 23, 2016 at 8:28am PDT