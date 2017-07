Alberto Villarreal, el chico que le gusta hablar de libros en YouTube

Varios son los invitados que formarán parte de la 14 edición de la Feria Internacional del libro en Guatemala 2017 (Filgua), y uno de ellos será el booktuber y escritor Alberto Villarreal.

Muy emocionado por visitar Guatemala por primera vez, el joven amante de la lectura nos cuenta más sobre el libro que vendrá a presentar el miércoles 19 de julio, a partir de las 3 de la tarde, “Ocho lugares que me recuerdan a ti”.

¿Cuéntanos de tu libro “Ocho lugares que me recuerdan a ti”?

Es mi primer libro. Es una novela que escribí luego de terminar con una decepción amorosa, fue como una forma de superar esa relación. Cuenta la historia Santiago, quien se enamora de una chica que se llama Valentina. El libro habla de todo lo que sucede después de la superación de una relación.

¿Cuánto tiempo te llevaste en escribirlo?

La verdad es que no nació siendo un libro, más bien, escribía lo que estaba pensando. Lo dejé por varios meses, hasta que después de dos años lo logré concluir. Es una novela que puede provocar diversos sentimientos.

Vas a visitar Guatemala próximamente…

Es la primera vez que presento mi libro afuera de México. Tengo planeado contarles sobre la obra, cómo fue la experiencia escribirlo y el proceso de lo que me sucedió. Sé que les va a llegar al corazón. Estoy muy nervioso, pero emocionado también.

¿Cómo nace la idea de tu canal de YouTube “Abriendo libros”?

Primero, le puse así, porque era el único nombre disponible (risas). En realidad, no tengo muchos amigos que lean, entonces un día me puse a buscar en YouTube reseñas de libros y me pareció buena idea crear mi canal. Nunca pensé que fuera a tener tanto impacto en tantos países. Tengo varios seguidores de Guatemala.

¿Cuáles son tus libros favoritos?

“Persona normal”, de Benito Taibo, y “La canción de Aquiles”, de Madeline Miller, son lecturas muy bonitas.

¿Cuál es tu género literario favorito?

Leo un poco de todo, pero me inclino por la poesía y la ficción contemporánea.

Si tuvieras que recomendar un libro a principiantes en la lectura, ¿cuál sería?

Me gustaría recomendarles “El libro salvaje”, de Juan Villoro. Es un libro bellísimo que habla sobre los libros. Es una forma maravillosa de acercarte a la lectura.

¿Cuál fue el último libro que te hizo llorar?

“Un Monstruo viene a verme”, porque este libro trata sobre el cáncer y logró quebrarme de una manera increíble.

Fuera de ser booktuber, ¿qué más haces?

Me encanta ir al cine, pasear con los amigos, crear comunidades de lectores y recientemente me uní a una organización de voluntarios.