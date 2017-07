Muere el actor Nelsan Ellis, de la serie 'True Blood'

El agente de Nelsan Ellis fue el encargado de confirmar su trágico fallecimiento el sábado. Los primeros reportes indican que murió debido a complicaciones tras sufrir un fallo cardíaco.

“Estamos terriblemente tristes de haber sido informados del fallecimiento de Nelson Ellis” dijo por su parte en un comunicado la cadena HBO, encargada de producir la exitosa serie ‘True Blood‘, en la cual trabajaba Ellis.

El actor saltó a la fama por su interpretación del personaje ‘Lafayette Reynolds’, un cocinero homosexual y médium, convertido en uno de los preferidos de la seguidores de la serie.

We were extremely saddened to hear of the passing of Nelsan Ellis. He will be dearly missed by his fans and all of us at HBO.

