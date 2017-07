José Sierra: “Me gusta expresarme con la voz, con canciones de mi autoría”

El guatemalteco Jose Sierra lanzó su carrera como solista con “Lo mejor de mí”, el primer tema que se desprende de una trilogía.

De la mano de “502 Productions”, liderado por el productor Juan Fernando Herrera, el músico trae una propuesta musical que oscila entre lo orgánico y lo electrónico, reflejando un concepto transparente que mezcla distintos sonidos y matices tanto a nivel musical como coreográfico con canciones de su propia autoría.

¿Cómo iniciaste tu carrera?

Empecé desde pequeño en la danza y posteriormente hice teatro musical. Allí me asignaron personajes que tenían que cantar así que recibí clases de instrumentos, canto y solfeo. Y hasta hace poco quise lanzar mi música como solista porque me gusta expresarme con la voz, con canciones de mi autoría.

Háblanos de tu primer sencillo “Lo mejor de mí”

Es el primer tema musical y forma parte de una trilogía. Esta canción nace del teatro, de un taller de dramaturgia donde tenía que hacer un monólogo y presentarlo. Muchos de los textos del personaje que yo escribí e interprete lo traduje a la canción.

¿Por qué hacer una trilogía?

La historia que escribí como parte del monólogo es muy larga, no la podía contar en un solo video, así que partí la historia en tres. En agosto lanzo la segunda parte que se llama “No soy el único”. Además, es una forma diferente de presentar la música como se hace actualmente.

“Me salgo del estereotipo del reggaetón y trato de ver el amor más allá de la forma en que se presenta actualmente”.

¿Por qué te inclinaste hacia la música electrónica?

Además de que el reggaetón no me gusta, es algo que ya está demasiado saturado. Para este disco, la idea es manejar la electrónica dance. Quiero mezclar mucho la coreografía y el baile.

¿De qué trata el video de “Lo mejor de mí”?

A partir de que encuentro un objeto empieza una sucesión de flashbacks. Aunque no sé precisamente lo que ocurre, esto me empieza a afectar y al final del video ocurre mi trágica muerte. La historia pareciera no estar clara o terminada, pero es porque forma parte de la trilogía.

En el clip bailas con un grupo solo de hombres.

La coreografía la armé yo, con ayuda de colegas bailarines. Sin embargo, a nivel musical y a nivel de baile me fijo mucho en el contenido. Elegí a un grupo de bailarines hombres porque quiero probar algo diferente. No es que esté haciendo de menos a las mujeres o que no piense en incluirlas en algún momento.

Pero creo que la coreografía roba más fuerza cuando hay un grupo solo de hombres. La atención está dirigida a lo que realmente importa: el baile.

¿Qué nos puedes adelantar de tu primer álbum?

Incluirá 10 canciones y se llamará “Dos mundos” porque separo la parte personal con la profesional. Allí van incluidas mis experiencias a lo largo de mi vida, no solo en el amor sino también en otros ámbitos.