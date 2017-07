El baile y la voz de esta conductora guatemalteca que encantó a Pedro Cuevas

He he he!! Que buena! Increíble @sandy_mendezgt me llegaaa si cantas no te hagas!! Que bueno que ya te la sabes. 🙏💯🔝🎶. …………../…………#Repost @sandy_mendezgt (@get_repost) ・・・ no bailo nada…y no canto nada!! pero me aprendi tu cancion porque me encanta!!! #HastaVolvermeLoco @pedrocuevasgt

A post shared by PEDRO CUEVAS (@pedrocuevasgt) on Jun 22, 2017 at 6:23pm PDT