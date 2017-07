TLC, el dúo de R&B, vuelve a la carga con un nuevo disco tras 13 años de ausencia

Para T-Boz y Chilli, TLC es un matrimonio y el divorcio no es una opción.

El exitoso grupo de chicas lanza su último álbum el viernes, y sus integrantes dicen que aunque no piensan grabar nueva música, planean quedarse por mucho tiempo.

“Eso no significa que hayamos acabado. Eso no significa que no haremos una residencia en Las Vegas”, dice T-Boz.

“Tenemos un cuerpo de trabajo y cuando tienes canciones clásicas como ‘Waterfalls’ y ‘No Scrubs’ y ‘Unpretty’, deberías poder salir de gira, tú sabes. Las bandas de rock blancas lo hacen todo el tiempo. ¿Por qué no hacerlo nosotras?”.

Por ahora están enfocadas en “TLC”, su quinto álbum y el primero en 13 años. Incluye a Snoop Dogg, una canción con fragmentos de “September” de Earth, Wind & Fire, al productor Ron Fair y al hermano de T-Boz, Arnoy Watkins, como coescritor.

En una entrevista con The Associated Press, TLC habló de su música, sus citas románticas siendo parte de un grupo musical, Beyonce, Ed Sheeran y la difunta Lisa “Left Eye” Lopes.

Una agradable sorpresa

TLC, que lanzó una campaña de recaudación de fondos en Kickstarter en el 2015 para su último álbum, recaudó más de 430.000 dólares, cuando inicialmente había solicitado 150.000.

“No lo podíamos creer”, dijo Chilli. “Estábamos en shock”.

Katy Perry y miles de fans donaron para el proyecto, lo que entusiasmó a la banda. Esto contrastó con la reacción tras la muerte de su compañera Left Eye en el 2002, dijo T-Boz.

“Cuando Lisa falleció, mucha gente, en especial algunas personas que nunca pensamos que nos darían la espalda, como que nos descartaron, pero su deceso no entorpeció nuestra capacidad para cantar y bailar, nuestro talento no se fue, solo perdimos a una integrante del grupo”, dijo. “Así que … ver que la gente creyó en nosotras fue lo que más me conmovió”.

Beyonce es una fan

TLC ha encontrado a admiradores en artistas como Drake y Lady Gaga, pero el que Beyonce fuera su fan realmente impresionó a T-Boz y Chilli.

El dúo dijo que Queen Bey mostró su amor por el veterano grupo de chicas en la final de la décima temporada de “American Idol” en el 2011.

“Se nos acercó y nos dijo algo así como que, ‘Gracias por todo"”, dijo Chilli.

“Uno de los mejores momentos de mi vida fue lo que ella dijo”, agregó T-Boz.

“Fue como que, ‘¿En serio? ¡No sabíamos!’. La gente decía que ella había dicho cosas como esas en entrevistas; yo no lo sabía. … Fue realmente aleccionador. Como que, ‘Guao, ¿de verdad? ¡OK!’”.

El grupo también tiene a un fan en el rapero J. Cole, con el que colaboraron en el éxito del 2013 “Crooked Smile”. Cole casi trabajó con ellas en el nuevo álbum.

“Se nos acabó el tiempo, pero hubiéramos tenido una canción con J. Cole. … Él quería hacer una desde cero”, dijo T-Boz.

Intenta otra vez

TLC es conocido por sus videos llamativos y francos que incluyen desde trajes futuristas en “No Scrubs” hasta condones como parches oculares en “Ain’t 2 Proud 2 Beg”.

Pero dijeron que el video de su éxito No. 1 “Creep”, el primer sencillo de su segundo álbum, “CrazySexyCool” de 1994, fue filmado tres veces.

“No nos gustaban; los descartábamos y empezábamos de nuevo. … Pensábamos que si íbamos a salir de nuevo necesitábamos causar impacto”, dijo T-Boz.

El grupo vio el video de “Whatta Man” de Salt-N-Pepa y En Vogue “y Lisa se volteó y dijo, ‘Así es como tiene que verse"”, recordó T-Boz. “Y dijimos, ‘¡Sí!"”.

También dijeron que filmaron dos veces el video de “What About Your Friends” de 1992.

Etiqueta de grupo de chicas

Cuando TLC debutó a principios de los 90, la industria estaba repleta de grupos de chicas. Hoy son una rareza.

Chilli dijo que una de las claves del éxito es no “entrar a un grupo sabiendo que quieres ser una artista solista”.

“Si terminas siendo solista está bien, pero no entres pensando, ‘voy a usar esto sólo como mi plataforma"”, agregó.

Chilli también dijo que las cosas funcionan bien para ella y T-Boz porque son “exactamente idénticas en cuanto a moral y valores”.

Left eye nunca se fue

TLC dijo que el espíritu de Left Eye no solo estuvo en el estudio mientras grababan el nuevo álbum, sino que las acompañaba todos los días.

“Simplemente la incorporamos en todo. El pensamiento siempre está ahí, estemos grabando o no. No se puede olvidar”, dijo T-Boz.

La voz de Left Eye, tomada de una vieja entrevista, se incluyó en el tema “Interlude” del nuevo álbum.

“Es la esencia de aquello por lo que la recordamos”, dijo T-Boz de las palabras de Left Eye.

Ed Sheeran

“No Scrubs” de TLC recientemente recibió un crédito en el éxito de Ed Sheeran “Shape of You” porque algunos dijeron que las melodías de ambas canciones eran parecidas. Pero Chilli y T-Boz dijeron que inicialmente no encontraron similitudes.

“Voy a ser honesta contigo: cuando oí la canción, no pude escucharlo. Fue como, ‘permíteme oirla de nuevo"”, dijo Chilli.

T-Boz y Chilli no escribieron “No Scrubs”, así que el crédito no fue para ellas sino para los compositores Kandi Burruss, Tameka Cottle y Kevin Briggs.

“No scrubs”