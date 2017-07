Estas son las fechas de estreno de seis películas de Marvel

Según reporta el portal Collider, 20th Century Fox continúa con las grabaciones de New Mutants, Deadpool 2 y X-Men: Dark Phoenix, pero eso no significa que el estudio haya terminado de explotar este universo; ya que la empresa ha establecido las fechas de estreno para otras seis películas de Marvel, las cuales no fueron anunciadas.

Los próximos títulos llegarán en junio de 2019, noviembre de 2019, marzo de 2020, junio de 2020, octubre de 2020 y marzo de 2021.

Esto no es exactamente una novedad, ya que el estudio ha hecho el mismo movimiento en los últimos años. Lo interesante será saber cuáles serán las películas, es probable que dos de estos proyectos sean Deadpool 3 y X-Force.