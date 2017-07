¿Jay-Z admite una infidelidad a Beyoncé?

El cantante Jay-Z recientemente estrenó su nuevo álbum “4:44” por medio de la plataforma Tidal. Recordemos que el artista no había lanzado un disco desde el 2013.

El propio Jay-Z ha hablado y ha dado detalles de la temática de cada una de las canciones, pero hay una que llama mucho la atención por su letra, ya que da a entender que le ha sido infiel a Beyoncé.

El disco sale a la luz dos semanas después de que ambos se convirtieran en padres de gemelos. Jay-Z y Beyoncé son padres también de Blue Ivy.

El material discográfico aborda temas personales y profundos, abriéndose sobre su relación con la cantante, la pelea en el elevador con Solange e incluso de sus hijos.

La letra de la canción que da nombre al disco y en la que se aprecia una supuesta infidelidad a su famosa esposa dice: Do I find it so hard / ¿Tan difícil es para mí?. When I know in my heart / Cuando lo sé en mi corazón. I’m letting you down everyday / Te estoy fallando todos los días. Letting you down everyday / Fallando todos los días. Why do I keep on running away /¿Por qué sigo huyendo?.