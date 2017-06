¿Estás listo para una cita #ASolasConElCircoSoledad de Ricardo Arjona?

“Circo Soledad” se ha convertido en uno de los proyectos más ambiciosos del cantautor guatemalteco Ricardo Arjona.

Desde hace varios días ha anunciado por medio de sus redes sociales el estreno de un documental.

El jueves, Arjona dará un adelanto de “A solas con el Circo Soledad” por medio de un Facebook Live que se realizará en la Fan Page de Pepsi a partir de las 8 de la noche.

A través de este material audiovisual se podrán conocer más detalles sobre la historia del disco que fue lanzado en abril, del cual se desprende su primer sencillo “Ella” y esta compuesto por un total de 14 canciones inéditas.

El cantante ha dado algunos adelantos del documental que estará compuesto por 8 capítulos por medio de Facebook y Twitter.

Asimismo, ha invitado a sus seguidores a desbloquear contenido exclusivo.

“Yo no se que me trajo a este proyecto, yo no lo se bien. Hay una analogía entre la realidad y los circos, sin ofender a los circos. Los payasos que existen afuera de los circos son enormemente tenebrosos y peligrosos”, explica el artista en el tráiler de “A solas con el Circo Soledad”.